قوات الاحتلال الإسرائيلي تعترض قاربا آخر من أسطول الصمود على بعد 150 كيلومترا من غزة

اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد قوارب "أسطول الصمود العالمي" المتبقية، وأوقفته على بعد نحو 150 كيلومترا (82 ميل بحري) من قطاع غزة، وفقا لموقع تتبع الأسطول.

وأظهر بث مباشر على موقع تتبع الأسطول قوات إسرائيلية على متن زورق مطاطي يقترب من القارب المسمى "أندروس"، بينما وقف الناشطون رافعين أيديهم في الهواء.

وبعد لحظات، انقطع البث وظهرت رسالة تفيد بأن القارب جرى اعتراضه.

وكانت عدة قوارب أخرى لا تزال حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء على مسافة تقل عن 100 ميل بحري من غزة وتواصل الإبحار نحو القطاع.

واستأنفت البحرية الإسرائيلية تحركاتها بعد يوم واحد من اعتراضها لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قبالة سواحل قبرص.

وتعد هذه أحدث محاولة من أسطول الصمود العالمي لتحدي الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، ولتسليط الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون داخل في القطاع.

وغادرت عشرات القوارب ميناء "مرمريس" بتركيا الأسبوع الماضي، فيما وصفه منظمو الأسطول بأنه المرحلة الأخيرة من رحلتهم المخطط لها نحو شواطئ غزة.

ووفقا لبيانات موقع تتبع أسطول الصمود العالمي، تم اعتراض نحو 41 قاربا أمس الاثنين، فيما واصلت 10 قوارب أخرى الإبحار قبل اعتراض القارب "أندروس".