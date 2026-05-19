جريحان بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان

أصيب شخصان في قصف إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهدف سيارة في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "استهدفت مسيّرة معادية صباحا، بصاروخ سيارة تابعة لبلدية حاروف كانت إلى جانب مبنى البلدية".

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى "إصابة عضو في البلدية (حالته مستقرة) ومواطن (حالته خطرة) كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. كما أعلن في 23 من الشهر الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع. ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.