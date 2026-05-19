اعتقال 6 تونسيين من بين نشطاء أسطول الصمود العالمي

قالت هيئة الصمود التونسية المشاركة في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، اليوم الثلاثاء ،إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت ستة نشطاء تونسيين من بين العشرات من جنسيات دول أخرى.

وكان أكثر من 50 قاربا يتبع الأسطول انطلق من سواحل مدينة مرمريس التركية الخميس الماضي في محاولة جديدة لإيصال المساعدات الى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي من حوله، قبل أن تبدأ البحرية الاسرائيلية باعتراضهم أمس الاثنين.

وقالت هيئة الصمود التونسية إن 39 سفينة تعرضت إلى عمليات "قرصنة واختطاف من كان على متنها" من قبل البحرية الإسرائيلية. ومن بين الموقوفين ستة تونسيين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة"، صعود جنود إسرائيليين إلى بعض القوارب.

وقالت اللجنة إن 10 قوارب لا تزال حتى صباح اليوم الثلاثاء مستمرة في رحلتها إلى غزة.