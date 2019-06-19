القطاع الزراعى يمنح تسهيلات غير مسبوقة لإقامة المشروعات الزراعية بالوادى الجديد

أكد الدكتور مجدي المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة منحت تسهيلات غير مسبوقة لإقامة المشروعات الزراعية على الأراضي الزراعية التي توفر فرص عمل وتخدم التنمية، وتلك المشروعات تشمل إقامة مزارع للدواجن، وصوب زراعية، ومشاتل نخيل، وثلاجات لحفظ التمور، وحظائر للماشية ومعالف للحيوانات، ومناحل، وغيرها من المشروعات الأخرى التي تشمل الإنتاج الداجنى والحيواني والزراعي.

وقال إن التسهيلات التى تقدمها الزراعة تشمل سرعة الموافقة على الإجراءات اللازمة، وتقديم التوصيات الفنية ودراسات الجدوى فى حال طلبها ومتابعة هذه المشروعات بعد إقامتها.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي تمت الموافقة على 150 مشروعا زراعيا وحيوانيا وداجنيا بمختلف مراكز المحافظة الخمس ويتم التنسيق مع الوحدات المحلية لسرعة إنهاء الإجراءات.