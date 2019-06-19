عرض برنامج «يوم جديد»، الذي يٌذاع على قناة «الغد»، تقريرًا عن جهود وزارة الآثار لتطوير متحف «جاير أندرسون»، في القاهرة.

وتضمنت أعمال تطوير المتحف تحويل لوحات شرح محتوياته في 16 قاعة إلى لوحات بطريقة برايل؛ وذلك لتمكين المكفوفين من زيارة المتحف والتعرف على محتوياته بدون مساعدة من أحد.

وقالت ميرفت عزت، مدير عام متحف «جاير أندرسون»، إنه تم إطلاق فعالية بعنوان «بسمة في لمسة»؛ لتحويل لوحات المتحف إلى لوحات بطريقة برايل.

وأضافت أنه تم الاتفاق مع عدد من الجمعيات الأهلية على تنظيم زيارات للمكفوفين إلى المتحف؛ للتعرف على محتوياته، بعد إطلاق فعالية «بسمة في لمسة».



