إيران تسجل 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 200 ألف و262 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «فارس»، أضافت «لاري» أن إيران سجلت 120 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 9392 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 159 ألف حالة حتى الآن.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 8.6 ملايين حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 456 ألف حالة.