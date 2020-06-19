السعودية تسجل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 150 ألف و292 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، سجلت المملكة 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1184 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 95 ألف و 764 حالة حتى الآن، بينهم 1894 خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 8.6 ملايين حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 456 ألف حالة.