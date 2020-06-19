تراجع عائدات السياحة في صربيا في أبريل الماضي للشهر الثالث على التوالي

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تراجعت عائدات السياحة في صربيا خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 56 بالمئة إلى 1ر42 مليون يورو (2ر47 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفادت بيانات البنك الوطني في صربيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عائدات السياحة تمثل 7ر9 بالمئة من حجم صادرات الخدمات، و1ر3 بالمئة من إجمالي حجم صادرات السلع والخدمات في صربيا.

وانفق سكان صربيا 2ر45 مليون يورو في الخارج (7ر50 مليون دولار) بتراجع نسبته 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وتراجعت قيمة الدينار الصربي بنسبة 7ر0 بالمئة أمام الدولار في أبريل الماضي.

وجدير بالذكر أن تراجع عائدات السياحة خلال أبريل في صربيا يأتي للشهر الثالث على التوالي.