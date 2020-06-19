ظريف: يمكن التوصل لحل مناسب بخصوص طلب وكالة الطاقة تفتيش موقعين نوويين

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إن ”من الممكن التوصل إلى حل مناسب“ بخصوص طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دخول موقعين نوويين في إيران.

وقال دبلوماسيون شاركوا في اجتماع افتراضي للوكالة إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأعضاء في الاتفاق النووي الدولي مع إيران، قدمت مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة يطالب إيران بالتوقف عن منع الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون الكامل معها.

وقال ظريف على تويتر ”ينبغي لمجلس المحافظين ألا يسمح لأعداء الاتفاق النووي بتعريض مصالح إيران العليا للخطر. يتعين على الدول الأوروبية الثلاث ألا تكون تابعة بعد التقاعس عن أداء واجباتها الواردة في الاتفاق النووي“.

وأضاف ”ليس لدينا ما نخفيه. ما جرى من تفتيش داخل إيران خلال السنوات الخمس الماضية أكثر مما حدث في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من الممكن التوصل إلى حل مناسب لكن إصدار قرار سيدمر ذلك“.

وإذا أصدرت الوكالة قرارا فسيزيد الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين اللذين تشتبه الوكالة في أنهما كانا مسرحا لأنشطة متعلقة بتطوير أسلحة نووية مطلع القرن الجاري وذلك قبل فترة طويلة من إبرام الاتفاق الدولي.