علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو، اليوم، بشأن وقوف العديد من الدول الإفريقية وبخاصة العربية منها بجانب مصر في أزمة سد النهضة، قائلًا إنه ليس من مصلحة أي دولة أن يكون هناك مثل هذا الخلاف بين دول التفاوض، ولذلك سعت العديد من الدول على الوصول إلى حل بخصوص ذلك الملف.

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الإثيوبيين بتصريحات وزير خارجيتهم اليوم «زودوا الطين بلة»، متابعًا: «أظن بعد الكلام دة هنشوف إجراء قوي، لأن كدة لازم هيبقى في رد عنيف من مصر».

كان وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارغاشيو، قال في تصريحات صحفية، إن إثيوبيا ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة، مضيفًا :«ملتزمون بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب».

وتابع الوزير الإثيوبي: «لن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية».