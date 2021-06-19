 وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ترفع تصنيف المملكة المتحدة من سالب إلى مستقر - بوابة الشروق
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وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ترفع تصنيف المملكة المتحدة من سالب إلى مستقر

د ب أ
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 12:43 ص | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 12:43 ص

رفعت اليوم الجمعة وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة من " سلبية " إلى " مستقرة ".
بثت النبأ وكالة بلومبرج للآنباء.

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