وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ترفع تصنيف المملكة المتحدة من سالب إلى مستقر

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رفعت اليوم الجمعة وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة من " سلبية " إلى " مستقرة ".بثت النبأ وكالة بلومبرج للآنباء.