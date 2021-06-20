طارق شوقي: انتهينا من امتحان 24 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من امتحانات 24 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، من بينهم طلاب المرحلة الإعدادية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أن امتحانات الدبلومات الفنية تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، لتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو المقبل.

وأوضح أن امتحان الشهادة الثانوية سيكون أبسط مما سبق للغاية، موضحًا أن جميع الأسئلة ستكون اختيار من متعدد، ولا تتضمن خطوات للحل في المسائل الرياضية أو كتابة تعبير.

واستنكر إثارة البعض الجدل حول كيفية تظليل الدوائر في ورقة الإجابة «البابل شيت»، معقبًا: «معتقدش في طالب مش عارف يظلل دائرة وهو بيعمل كده من حضانة!».

وأشار إلى إمكانية طلب الطالب لورقة إجابة «بابل شيت» جديدة إذا ما كشط في ورقته، معلقًا على حديث البعض حول وجود معلومات عامة من خارج المنهج في الامتحانات،: «أي حاجة هتيجي على الكل مش على واحد والقياس على المجموع.. والصعب والسهل علينا كلنا».

وتوجه بنصيحة لطلاب الثانوية العامة بأن يذاكروا ويتدربوا للامتحان دون الالتفات لما يتم إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي، ذاكرًا أن 90% من حوار الوزارة يكون مع الأمهات؛ نظرًا لتدخلهم في أدق التفاصيل وسؤالهم عنها، ما قد يكون غير صحي على الطلاب.

وذكر أن عدد المشاهدات على قناة «مدرستنا1» على اليوتيوب تصل إلى 14.5 مليون، و462 مليون مشاهدة على منصة ذاكر في بنك المعرفة والمواد الرقمية على التابلت، ما يدل على استجابة الطلاب لمصادر التعلم التي أتاحتها الوزارة.