كوريا الجنوبية تحقق في مزاعم روسية حول مقتل 4 من رعاياها في أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها تحاول الآن تأكيد مزاعم وزارة الدفاع الروسية بمقتل أربعة من 13 كوريا جنوبيا، شاركوا في الحرب في أوكرانيا، كجنود متطوعين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تلك المزاعم أمس الأول الجمعة، في معرض نشر بيانات حول متطوعين عسكريين أجانب في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن 13 كوريا جنوبيا دخلوا أوكرانيا وأربعة منهم لقوا حتفهم وثمانية غادروا أوكرانيا وواحد مازال موجودا في البلاد.

ولم تكشف الوزارة مزيدا من التفاصيل عن الكوريين الجنوبيين.

وذكر مسؤول بالوزارة في سول أمس السبت أن الحكومة على علم بتلك المزاعم، وتسعى للتحقق من البيانات، وأصدرت تعليمات للسفارة الكورية الجنوبية في روسيا بالنظر في تلك المزاعم.