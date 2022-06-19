محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الطعام

شهد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تسليم الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الطعام، بإجمالي 3 أطنان؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال مختار إن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن بالمحافظة من اللحوم على الأسر الأولي بالرعاية 27 طنا، داعيا الجميع إلى المشاركة والمساهمة في صكوك الأضاحي التي تشرف عليها وزارة الأوقاف؛ لضمان وصلها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في كافة مدن وقرى المحافظة.

وأكد إيصال صكوك الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، موجها بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليم هذه الصكوك، وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.