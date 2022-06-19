الزراعة: إجمالي مشروعات استصلاح الأراضي يصل إلى 5 ملايين فدان

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة نفّذت جهودا شاملة لتطوير القطاع الزراعي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء الأحد، أن عمليات التطوير شملت ثلاثة محاور، الأول هو زيادة المساحات المنتجة، موضحًا أن الفترة من 2014 حتى الآن شهدت ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات هذا القطاع.



وأوضح أن إجمالي المساحات التي يتم استصلاحها يصل إلى أكثر من خمسة ملايين فدان، بما يعادل جزءا كبيرا من إجمالي المساحات التي كانت منزرعة على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يشهد العمل على مساحة 2.2 مليون فدان، بينها على الأقل 350 ألف فدان تمت زراعتها بمشروع مستقبل مصر، فيما يضم مشروع توشكى 500 ألف فدان، ومثلها في سيناء.



وأكّد أن المحور الثاني يتضمن العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، لافتًا إلى إطلاق ثلاثة مشروعات كبيرة ، بينها مشروع تطوير الري على مستوى محافظات الجمهورية.