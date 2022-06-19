الأهلي يواجه الزمالك في مباراة تحدي الظروف الصعبة

قمصان يبحث عن الفوز في تجربته المؤقتة مع الأهلي.. وفيريرا يسعى لإصلاح المسار في الدوري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ستاد السلام في الثامنة من مساء اليوم، حيث فصل جديد من لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قمة جديدة يدخلها الأهلي بحثًا عن فوز يصالح به الجمهور بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا قبل قرابة الأسبوعين أمام الوداد المغربي، ويدخلها الزمالك بحثًا عن انتصار يعيد الثقة للفريق بعد الأداء المتذبذب في مبارياته الأخيرة، وكذلك من أجل الابتعاد ولو مؤقتًا بصدارة الدوري.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة، فيما يحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث برصيد 40 نقطة، جمعها من 17 مباراة فقط وتتبقى له 3 مؤجلات أمام الجونة والمقاولون العرب والإسماعيلي.

ويخوض الأهلي أول مباراة قمة بعد رحيل مدربه السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بقيادة مؤقتة للمدرب سامي قمصان، بينما يعول الزمالك على خبرات مديره الفني البرتغالي، جيسوالدو فيريرا.

ويبدو الفوز بالكلاسيكو بمثابة حصد 6 نقاط، فرغم أن المباراة لن تكون حاسمة في تحديد مصير اللقب، إلا أنها ستمنح الفائز بها دفعة قوية في السباق.

ويسعى سامي قمصان بشدة لكسب ثقة الجماهير الأهلاوية، خاصةً بعدما قاد المارد الأحمر لتحقيق فوز عريض على إيسترن كومباني 4-1، في أولى مبارياته بالدوري كمدير فني، في غياب اللاعبين الدوليين، وكان سبقها الفوز على المصري بالسلوم 1-0 في دور الـ32 لبطولة الكأس.

ويبحث المدرب المؤقت للأهلي عن تكرار الفوز الذي حققه الفريق في الدور الأول بخماسية عندما كان الرجل الثاني في الجهاز الفني.

ويتحدى الأهلي العديد من الظروف الصعبة في مباراة اليوم، على رأسها عدم الاستقرار الفني، خاصة بعد رحيل موسمياني قبل أقل من أسبوع، بالإضافة إلى تراجع مستوى لاعبي الفريق وخاصة في الجانب الهجومي وغياب محمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو عن التسجيل.

اختتم الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش، وحرص سامي قمصان على إيقاف المران أكثر من مرة لإعطاء التعليمات الفنية للاعبين، والتركيز على بعض الجمل الفنية التي يسعى لتطبيقها وتنفيذها في مباراة اليوم.

ويفتقد الأهلي خدمات المدافع محمد عبد المنعم للإصابة، بجانب الشكوك حول جاهزية علي معلول وأليو ديانج، فيما تدرب باقي الدوليين العائدين بشكل طبيعي في المران الأخير.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وأيمن أشرف (أو علي معلول)، وفي الوسط يلعب حمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد عبد القادر، وفي الهجوم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يتطلع الزمالك مع مدربه فيريرا للفوز على الأهلي، وحسم التحدي الأصعب هذا الموسم، بعد التخبط في الأداء أمام أسوان والداخلية في بطولتي الكأس، كما خسر الفريق مباراتين من لقاءاته الثلاث الأخيرة في الدوري وحقق فوزًا أمام الإسماعيلي.

ويعاني الزمالك كذلك ظروفا صعبة وعدم استقرار فني، على رأسها انتهاء عقود بعض لاعبيه بنهاية الموسم الجاري، وغياب البعض الآخر بسبب الإصابات، مثل طارق حامد ومحمد أبو جبل، كما لم يتضح بعد مدى جاهزية محمد عبد الغني، فيما انتظم حمزة المثلوثي الظهير الأيمن في التدريبات الجماعية قبل يومين فقط من القمة.

ويسعى فيريرا لإيجاد توليفة مناسبة في لقاء القمة، مراهنا على الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، بجانب لمسات قائد الفريق المخضرم، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وشهد المران الأخير للزمالك أمس السبت، حماس كبير من جميع لاعبي الفريق للحصول على فرصة المشاركة في لقاء القمة، كما حرص فيريرا على الحديث مع اللاعبين وتجهيزهم نفسيًا للقمة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى أمامه الرباعي حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي، وفي الوسط يلعب كل من محمد أشرف روقا، إمام عاشور ويوسف أوباما، وفي الهجوم أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وعمر السعيد.

وستكون مباراة اليوم الرابعة للمدرب البرتغالي أمام الأهلي، والتي يصادف أن تكون كلها أمام مدرب مؤقت، وسبق لمدرب الزمالك، جوسفالدو فيريرا، مواجهة الأهلي، في 3 مناسبات مختلفة بالدوري وكأس مصر والسوبر المحلي.

المواجهة الأولى لفيريرا أمام الأهلي، كانت في 21 يوليو 2015، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين من توقيع مؤمن زكريا، أما المواجهة الثانية كانت في نهائي كأس مصر يوم 21 سبتمبر2015، وانتهت بفوز الزمالك 2-0 من توقيع باسم مرسي، وجاءت المواجهة الثالثة لفيريرا أمام الأهلي في كأس السوبر المصري، في 15 أكتوبر 2015، وانتهت بفوز الأهلي 3-2.

ويدير اللقاء الحكم الإسباني، خوسيه لويس مونويرا، صاحب الـ39 عاما، وذلك بعدما تقدم الأهلي بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب، علما بأن لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر 5-3 قد أداره الحكم المصري، محمد عادل.