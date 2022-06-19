انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي في المنوفية

أعلنت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن انطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي".

وتشمل المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات العامة، والمراكز الصحية، وجميع الوحدات الصحية ومن خلال العيادات المتنقلة حتى 23 يونيو بإدارات قويسنا، والشهداء وأشمون، وتلا والسادات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل صحة المنوفية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، قدمت الخدمة الطبية الخاصة بتنظيم الأسرة بالمرحلة الأولى بإجمالي منتفعات يصل إلى (29 ألفًا و632) منتفعة على مدار 5 أيام ما بين حاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ومتابعة حمل وسونار وخدمات مشورة وصحة إنجابية.

وأشار إلي أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات، بالإضافة إلي تقديم العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال.

ويأتي ذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات، بالوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، بجانب العيادات المتنقلة بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلي المناطق العشوائية والمحرومة بالنجوع والقري بالمنوفية، وتنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، وندوات التوعية، لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى.