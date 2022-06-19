انطلاق الندوة الـ26 لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة بالدول العربية

انطلقت اليوم الأحد، اجتماعات الندوة الـ26 لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، والتي تستمر خمسة أيام بمقر الجامعة العربية، وموضوعها "أنسب أسلوب لتخطيط وتنفيذ التدريب المشترك بين الدول العربية الشقيقة في ظل عقيدة تدريبية موحدة للقوات المسلحة العربية مع تطبيق مبادئ الجودة في التحديات الحالية والمستقبلية"، برئاسة العميد الركن عبد العزيز مطلب السبيلة رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، أن التدريب العسكري المشترك بين الدول العربية يعتبر مجالاً وقاعدة لتعزيز التعاون وتوحيد الأساليب العسكرية والتخطيط الاستراتيجي والعملياتي والاستفادة من المقومات البشرية لدى جيوشنا العربية، والتعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة.

وقال إن "موضوع هذه الندوة يحظى بصبغة خاصة لأهميته، والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ التعاون والتنسيق العسكري في مجال رفع تطوير الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية"، منوها بأن التعاون والتنسيق بين قواتنا المسلحة في الدول العربية يحقق أهداف مواجهة التحديات والنهوض بمستوى قواتنا المسلحة.

وأوضح أن من الأهداف الأساسية لندوات هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، هو إعداد دراسة استرشادية موحدة تساهم في رفع الكفاءة العسكرية لأفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية وتمكينهم من تطـوير مهاراتهم والتعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث وتطوير الأساليب في كافة المجالات من أجل توحيد العقائد العسكرية بالدول العربية، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على أفراد القوات المسلحة من خلال غرس روح الفريق بين أفراد الوحدات العسكرية للعمل بشكل منسجم ومتكامل.