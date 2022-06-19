صناعة الدواجن: اجتمعنا مع وزارة التموين للتنسيق مع السماسرة لتخفيض الأسعار

سامح السيد: ارتفاع أسعار البيض مسألة عرض وطلب وستنخفض مرة أخرى قبل العيد

قال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الغرفة اجتمعت مع وزارة التموين يوم الخميس الماضي، ليتم الاتفاق مع سماسرة الدواجن على تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت الفترة الماضية إلى 39 جنيها للكيلو عند باب المزرعة.

وأضاف السيد، أنه تم الاتفاق مع السماسرة على أن تباع الدواجن بـ 35 و36 جنيها للكيلو كحد أقصى للسعر عند باب المزرعة، مؤكدا أن السماسرة استجابوا للاتفاق وتباع الدواجن خلال تعاملات اليوم بـ 36 جنيها في المزرعة.

وأكد السيد، أن سعر الدواجن يتراوح للمستهلك بين 40 و42 جنيها كحد أقصى، وتشن وزارة التموين حملات دورية على محلات الطيور للتأكد من ثبات الأسعار وعدم التلاعب.

وأوضح السيد، أن هذا السعر مناسب جدا في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بحيث يتجاوز سعر طن الأعلاف 10.5 ألف جنيه كحد أدنى، مشيرا إلى أن مربي الدواجن إذا خسروا أموالهم في دورة الإنتاج سيعزف العديد منهم عن دخول دورة إنتاج جديدة مما قد يؤدي إلى قلة في المعروض من الدواجن.

ووفق السيد، يسجل سعر البانيه 80 جنيها للمستهلك خلال تعاملات اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه كان يصل إلى 100 جنيه منذ عشر أيام، ويصل كيلو الأوراك للمستهلك بـ 40 جنيها.

وقال رئيس شعبة صناعة الدواجن بالجيزة، إن ارتفاع أسعار البيض نتيجة زيادة الطلب في الفترة الماضية، حيث صعد سعر الكرتونة 5 جنيهات تقريبا، ليسجل البيض الأبيض 60 جنيها للكرتونة، و65 جنيها للبيض الأحمر، متوقعا تراجع أسعار البيض مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، مرجعا ذلك إلى اتجاه المستهلكين إلى اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.