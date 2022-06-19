إزالة 3 مخالفات بناء بمدينة الأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر، حملة لإزالة أعمال بناء مخالف، عبارة عن سقف دور أرضي بشارع الهيلتون خلف مكتب البريد بمنطقة حي شمال بمساحة حوالي 70 متر مربع، وذلك ضمن أعمال التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح اللواء علي الشرابي، رئيس مجلس المدينة، أنه فور ورود بلاغ يفيد بالشروع في البناء بالمنطقة المعنية تم التوجه مباشرة إلى الموقع وتم تجهيز حملة مكبرة مكونة من الأجهزة التنفيذية التابعة لمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، لتنفيذ الإزالة في المهد حتى مستوى سطح الأرض.

وأضاف الشرابي، أنه تم التحفظ على معدات البناء (الخلاطة) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، لافتا إلى أنه تم أيضا تنفيذ حملة إزالة تعديات في المهد لعدد 2 سلم خرساني لمنزلين وذلك لمخالفة شروط الترخيص والتعدي على خط التنظيم بطريق نجع العوابد.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، بإيقاف حالة بناء مخالف بجزيرة العوامية بمنطقة حي جنوب، بعد رصد المخالفة أثناء المرور اليومي، وهي عبارة عن تجهيز لتركيب شدة خشبية لسقف أول علوي مساحة 100 متر، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية في المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.