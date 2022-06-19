 أوكرانيا: قد نجني 60 مليون طن حبوب وبذور زيتية هذا العام مقارنة بـ106 ملايين في 2021 - بوابة الشروق
الأحد 19 يونيو 2022 7:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

أوكرانيا: قد نجني 60 مليون طن حبوب وبذور زيتية هذا العام مقارنة بـ106 ملايين في 2021

كييف - د ب أ
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 6:31 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 6:31 م
قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش، إن بلاده قد تجني 60 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بـ106 ملايين في العام الماضي "بسبب غزو روسيا واحتلالها للأراضي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن دميتراسيفيتش قوله فى مقابلة تلفزيونية، إن أوكرانيا صدرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت روسيا الحرب في أواخر فبراير وأغلقت الموانئ الأوكرانية.

وذكر أن ذلك يقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طن إلى 6 ملايين طن عبر الموانئ.

وترى الحكومة فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات إذا خفف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك