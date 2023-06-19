ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الإثنين، أن ياسين بونو حارس مرمي فريق إشبيلية المتوج بلقب الدوري الأوروبي، قد يصبح البديل للإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمي فريق مانشستر يونايتد.

وأكدت صحيفة «المنتخب» المغربية أن المغربي الدولي بونو أصبح مرشحا بقوة ليكون بديلا للدولي الإسباني دافيد دي خيا، الذي أعلن النادي الإنجليزي عدم رغبته في تمديد التعاقد بينهما لفترة أخرى.

وأضافت أن الحارس المغربي يدرس إمكانية اللعب في «البريميرليج» مع فريق مانشستر يونايتيد بعد عدة مواسم قضاها في الفريق الأندلسي، خاصة انه لايمانع في فكرة الرحيل خصوصا بعدما أصبح حارس المرمى الثاني في الفريق في عهد المدرب الجديد خوسيه ميندليبار.

وسبق لبونو أن إرتبط إسمه بفريقي مانشستر يونايتد وبايرن موينخ خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكنه رفض وقتها فكرة التخلي عن إشبيلية الذي كان يمر بفترة حرجة بسبب سوء النتائج.