 بوينج تسلم أول طائرة 787 دريملاينر بعد إصلاح خلل في الذيل - بوابة الشروق
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بوينج تسلم أول طائرة 787 دريملاينر بعد إصلاح خلل في الذيل

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 3:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 3:08 ص

قال المدير التنفيذي لشركة بوينج الأمريكية للطائرات، ستان ديل، للصحفيين اليوم الأحد في باريس قبل انطلاق معرض باريس الدولي للطيران 2023 إن بوينج فازت بألف طلب لشراء طائرات منذ معرض فارنبورو العام الماضي، من بينها أربعة طلبات ضخمة من شركات "يونايتد اير" و"اير إنديا" وطيران الرياض وريان اير.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء إن الشركة بدأت تشهد مؤشرات على تعافي سلاسل التوريد من جائحة كوفيد.

وأضاف أنه لم يطرأ تغيير على التوقعات فيما يتعلق باعتماد الطائرات، إذ سيتم اعتماد الطائرة 737 ماكس7 هذا العام، و737 ماكس10 العام المقبل، وتظل 777-9 في منتصف عام 2025.

وأضاف أن بوينج سلمت أول طائرة من طائرات 787 دريملاينر مع إصلاح الخلل الخاص بذيل الطائرة.

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