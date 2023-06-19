حاكم إقليمي: إصابة 7 في قصف أوكراني لمنطقة بيلجورود في روسيا

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، ال‬يوم الاثنين، إن سبعة مدنيين بينهم طفل أصيبوا في قصف أوكراني على بلدة فالويكي الواقعة ضمن المنطقة الحدودية.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تيليجرام إن خمسة مبان متعددة الطوابق وأربعة منازل تضررت، مع اشتعال النار في مبنى واحد، وفقا لوكالة رويترز.

وبشكل منفصل قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الواقعة إلى الشمال من بيلجورود وعلى الحدود مع أوكرانيا أيضا إن القوات الأوكرانية قصفت قريتين هناك. ووفقا للبيانات المبدئية لم تقع إصابات.

ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.

ولا تعلن كييف أبدا تقريبا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.

وينفي الطرفان استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على جارتها منذ نحو 16 شهرا.

وشهدت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا انفجارات وهجمات يوميا تقريبا في الأشهر الأخيرة، ويتهم المسؤولون الروس القوات الأوكرانية أو مخربين موالين لأوكرانيا بالوقوف وراء هذه الهجمات.