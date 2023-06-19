قال محمد السعدي، مدير الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، إن قوات الاحتلال استهدفت سيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، خلال اقتحام المخيم.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، إنّ الاعتداء الإسرائيلي أسفر عن خروج سيارة الإسعاف من الخدمة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب في ضغط وعبء على المرافق الطبية، بسبب وصول الإصابات في نفس الوقت.

من جانبه؛ قال وسام بكر مدير مستشفى جنين، إن مستشفيات المدينة استقبلت 40 إصابة جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، بينها حالات خطرة وإصابات في الرأس والصدر.

وأكد أنه يجري في الوقت الحالي محاولة تشغيل الأجهزة الطبية عبر مولدات كهربائية، لمواجهة مشكلة قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في جنين.

وأشار إلى مشكلة تتعلق بنقص الكوادر الطبية ومحدودية أعداد الجراحين، ما يمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً في ظل التعامل مع عدد كبير من الإصابات.

ولفت مدير مستشفى جنين، إلى أن الإسعاف يواصل العمل على نقل المصابين رغم خطورة ذلك، في إطار مساعي الأطقم الطبية لتوفير قدر أكبر من الرعاية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

في السياق، عبرت مصر، عن إدانتها للاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن مصر تدين الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين.

وأكد البيان، رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.