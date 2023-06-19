وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد مجموعة النافع السعودية لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ماجد النافع مدير عام مجموعة شركات "النافع" السعودية، ووفد مرافق له، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



فى بداية اللقاء، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوفد السعودي موجود في مصر للمشاركة في معرض الخمسة الكبار المُقام بأرض المعارض بالقاهرة خلال الفترة من 19-21/6/2023، مشيرًا إلى أن الهدف من عقد هذا اللقاء هو بحث سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي إلى السوق السعودية.



واستعرض الوزير أبرز المنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.



وأكد إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، ولا سيما شركات الدول العربية الشقيقة في مجالات التصنيع المختلفة وهو ما يتضح جلياً في وجود العديد من الشراكات التعاونية بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، معربًا عن اهتمام الوزارة بتوطين مختلف الصناعات في شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية المختلفة والحرص على تغذية الصناعات بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة خاصةً في ضوء ما يشهده العالم من تحديات تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية المتاحة لتقليل الفجوة الاستيرادية.



من جانبه، قام ماجد النافع مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية بتهنئة وزير الدولة للإنتاج الحربي للانتقال الفعلي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع في العاصمة والتي تمثل نقلة نوعية في نظم الإدارة الحديثة، وأوضح أن المجموعة تتواجد في السوق السعودي منذ عام 1978، مستعرضًا مجالات عملها حيث تتخصص في (تجارة الحديد والمعادن بأنواعها، الصناعات المعدنية الثقيلة، المقاولات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية).



وأكد حرص المجموعة لتلبية احتياجات عملائها مع مواكبة كل ما هو جديد في عالم الصناعات المعدنية من خلال فريق الجودة بالمجموعة من ذوي الخبرة والمبدعين في هذا المجال مع تقديم خدمة ما بعد البيع متميزة، لافتًا إلى حصول الشركة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو والأزمي والتزامها بالمعايير السعودية "ساسو".



وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لدعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكداً أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب على الرغم من التحديات العالمية، مشيراً إلى اهتمام مجموعته بالمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.





