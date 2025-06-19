الأمن العام الأردني: إصابة طفلة إثر سقوط مسيرة في لواء الأزرق

قالت مديرية الأمن العام الأردنية، الخميس، إن مسيرة سقطت في لواء الأزرق، وأدت إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، إضافة إلى أضرارا مادية لحقت بثلاث منازل ومركبتين، فيما تحركت الأجهزة المعنية للمكان وباشرت التعامل والتحقيق في الحادثة.

ومن جهة أخرى، أشارت مديرية الأمن العام إلى سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلبة وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة 13 يونيو الجاري، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران، في عملية أطلقت عليها اسم «الأسد الصاعد»، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسئولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

من جانبه، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه «مصيرا مريرا ورهيبا»، ردًا على جريمتها وعدوانها.

وردت إيران بعد ساعات بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم «الوعد الصادق 3»، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.