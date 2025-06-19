تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بموجب اتفاقات إسطنبول

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أجرت روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، عملية تبادل جديدة للأسرى في إطار اتفاقات تم التوصل إليها خلال مفاوضات إسطنبول في 2 يونيو الجاري.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر حسابه على تطبيق تلجرام أن بلاده نفذت عملية تبادل أخرى لجنود أسرى مع روسيا.

وأضاف: "نواصل العمل من أجل إطلاق سراح جميع السجناء الأوكرانيين"، مقدما شكره لكل من ساهم في إنجاح عملية التبادل.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، استعادة مجموعة من الجنود الروس الأسرى من الأراضي الخاضعة لسيطرة إدارة كييف، وذلك في إطار اتفاقات إسطنبول.

وأشارت إلى تسليم الجانب الأوكراني مجموعة من الجنود الأوكرانيين الأسرى مقابل ذلك.

وأضافت "الجنود الروس الأسرى موجودون في بيلاروسيا، ويتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج في المراكز الصحية التابعة للوزارة".

ولم يتطرق البيان إلى عدد الجنود الأسرى المفرج عنهم من كلا الجانبين.

واستضافت تركيا في 2 يونيو مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، أفضت إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى، وتسليم جثامين نحو 6 آلاف جندي أوكراني.

وفي 9 يونيو، تم تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا للجنود الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما.

ومنذ 24 فبراير 2022 بدأت روسيا عملية عسكرية ضد جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.