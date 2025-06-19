الأمن الأردني: سقوط مسيرة وأجسام غريبة بعدة محافظات ولا إصابات بشرية

قالت مديرية الأمن العام إنه وردت صباح اليوم الخميس عدة بلاغات حول سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة تم التعامل معها جميعا.

وأضافت أن إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تم التحرك للمكان وتبين عند الوصول سقوط مسيرة بالقرب من محال تجارية، وتسببت بأضرار بإحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أية إصابات بالأرواح، وباشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة التعامل والتحقيق في الحادثة.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أية أجسام غريبة، والتي قد تكون خطرة جدا، وضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عنها في حال مشاهدتها على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصة للتعامل والتحقيق.

وفي اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أطلقت طهران دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبانٍ.

في حين، استمرت حالة الترقب بشأن الموقف الأمريكي من التدخل في الحرب دعما لإسرائيل، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يفضل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنهم ليسوا متأكدين تماما من إمكانية انضمام الجيش الأمريكي لهم للقيام بهجمات على إيران.

وأضافت المصادر ذاتها أن انضمام الولايات المتحدة للهجوم على إيران قد يؤدي لتقصير أمد العمليات، لكنها شددت على أن إسرائيل مستعدة لمواصلة مهاجمة إيران حتى مع عدم مشاركة الولايات المتحدة.



