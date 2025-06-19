جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا مفاعل نووي في آراك ومنشأة في نطنز بإيران

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته هاجمت المفاعل النووي في "آراك"، جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، بما يشمل المبنى الذي يضم المفاعل، وهو عنصر أساسي في إنتاج البلوتونيوم، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "هناك 40 طائرة مقاتلة هاجمت عشرات الأهداف العسكرية ليلا، بأكثر من 100 قطعة ذخيرة".

وأفادت تقارير بأن "الهجوم كان موجها إلى العنصر المخصص لإنتاج البلوتونيوم، مما يحول دون إعادة استخدامه لإنتاج الأسلحة النووية"، بحسب تقرير الصحيفة.

وذكرت أنه إضافة إلى ذلك، "هاجم سلاح الجو موقعا يستخدم لتطوير الأسلحة النووية في نطنز، حيث توجد مكونات ومعدات فريدة تستخدم في تطوير الأسلحة النووية، وحيث يتم تطوير مشاريع تمكن من تسريع برنامج الأسلحة النووية".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أكد في وقت سابق أن إسرائيل هاجمت مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل.



