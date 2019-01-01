وزير باكستاني: الاستقرار في المنطقة بأكملها مرتبط بعملية سلام ومصالحة في أفغانستان

قال وزير شؤون الأقاليم والمناطق الحدودية الباكستاني شهريار خان آفريدي، اليوم الجمعة، إن الاستقرار في المنطقة بأكملها مرتبط بعملية سلام ومصالحة في أفغانستان، مؤكدًا أن باكستان تلعب دورًا حيويًا بهذا الصدد.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي سرور أحمد زائي، الذي يزور باكستان حالياً، أكد آفريدي أنه يجري حل كافة القضايا مع أفغانستان سلميًا، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الدولتين المتجاورتين تشهد تحسنًا بمرور الوقت، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

من جانبه، قال المستشار أحمد زائي إنه يزور باكستان بناءً على توجيهات الرئيس الأفغاني أشرف غني، وأعرب عن شكره لباكستان على فتح مجالها الجوي للرحلات الأفغانية المتجهة إلى الهند، كما ثمن جهود الحكومة الباكستانية لضمان أفضل التسهيلات للاجئين الأفغان في باكستان.

ولفت إلى أن الأعداء يقومون بمحاولات فاشلة لخلق الكراهية بين شعبي البلدين، لكنه لن ينجح في خططه الشنيعة.

يذكر أن العلاقات بين باكستان وأفغانستان، التي تتسم بالتوتر منذ سنوات، شهدت تحسنًا واضحًا عقب زيارة الرئيس الأفغاني لإسلام آباد وعقده محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث اتفق الجانبان على العمل معًا من أجل اتفاق سلام شامل بين القوى الأفغانية المختلفة.