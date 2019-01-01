ذكرت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بنسبة 6ر0% على أساس سنوي في يونيو، بأبطأ معدل زيادة في 23 شهرا.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن هذه القراءة، التي تباطأت عن زيادة بنسبة 8ر0% في مايو، كانت بعيدة مجددا عن هدف التضخم بنسبة 2% الذي حدده البنك المركز الياباني في أبريل من عام 2013.

ولم يقترب معدل التضخم مطلقا من ذلك الهدف، بالرغم من حملة التيسير النقدي المشددة التي ينفذها البنك المركزي منذ أعوام.

ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل إلى نسبة 2% حتى في العام المالي 2021 الذي ينتهي في مارس 2022، حسب تقديرات البنك في أبريل. ولكن من المتوقع أن يصل المعدل في مارس 2022 إلى 6ر1%.

ويتوقع أن يرتفع التضخم للعام الجاري الذي ينتهي في مارس 2020، بنسبة 9ر0%، حسب البنك.