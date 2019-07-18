اليابان تستدعي السفير الكوري الجنوبي بشأن خلاف يتعلق بالعمالة إبان الحرب

استدعى وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الجمعة، السفير الكوري الجنوبي لدى طوكيو نام كوان-بيو للاعراب عن عميق أسفه لما اعتبره "فشل سول" في الرد على طلب طوكيو بشأن البدء في عملية تحكيم بشأن النزاع بين البلدين حول العمالة إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال كونو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - "نأسف بشدة لعدم تمكننا من بدء التحكيم بناء على الاتفاقية الثنائية بين البلدين، ونحث الحكومة الكورية الجنوبية على أن تتخذ في أقرب وقت ممكن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع الحالي الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي".

من جانبه، انتقد السفير الكوري الجنوبي القيود الأكثر صرامة التي فرضتها اليابان على تصدير المواد التكنولوجية الفائقة إلى بلاده، قائلا: "إن المواطنين والشركات في بلادنا يواجهون وضعا صعبا ويتأثرون بالإجراءات اليابانية أحادية الجانب.. ونعتقد أن الوضع الذي يضر بأسس العلاقة بين بلدينا يحتاج إلى إيجاد حل فوري له"، إلا أن كونو طالب الجانب الكوري الجنوبي بعدم ربط القيود المفروضة على الصادرات بقضية العمالة وقت الحرب.

وكانت المحكمة العليا الكورية الجنوبية قد أمرت شركات يابانية العام الماضي بدفع تعويضات لكوريين جنوبيين يقولون إنه تم إجبارهم على العمل لصالحها خلال الحرب العالمية الثانية.وتصر الحكومة اليابانية على أن مسألة الحق في المطالبة بتعويضات تمت تسويتها بشكل كامل ونهائي عندما تم تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 1965.