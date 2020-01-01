جولة تفقدية لمحافظ قنا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوقف

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحي بمركز الوقف وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.



بدأ محافظ قنا جولته بتفقد محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة والتى ستعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 200 مليون جنيه وسوف تخدم المحطة قريتى المراشدة والقلمينا بمركز الوقف.، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ويجري حاليا أعمال التشغيل التجريبي للمحطة.



وأوضح «الداودي» أن محطات الصرف الثلاثية هى الأولى من نوعها في قنا والتى ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها في الزراعة وذلك لتفادى أي أزمات مستقبلية تتعلق بنقص المياه في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السكان وثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين.



كما تابع سير العمل بالمزرعة التي يتم زراعتها من خلال مياه الروبة لمحطة مياه مدينة الوقف، وتقع المزرعة على مساحة 30 فدانًا مقسمة إلى 11 حوضًا زراعيًا يتم زراعتها عن طريق نظام ري متكامل بتكلفة تصل إلى نحو 10 ملايين جنيه.