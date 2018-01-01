وزيرة الصحة: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعني فقدان فرص عمل

ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن «عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعني فقدان فرص عمل وفرص استثمارية»، بحسب قولها.

وأكدت أن الدولة حافظت على الاقتصاد المصري بالتوازي مع الحفاظ على صحة المواطنين، متابعة: «جزء كبير من نجاح الدولة في أزمة كورونا، أن ملف الفيروس لم يكن ملفًا يخص الجهات الصحية وحدها».

وأعلنت وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 698 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 87 ألفًا و172 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 27 ألفًا و868 متعافيًا.