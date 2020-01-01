قال رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية علي المانسترلى، إنه استقبل اليوم قنصل عام روسيا بالإسكندرية فلاديمير ديمبيتسكى، والوفد مرافق لها، في أحد الفنادق الخمس نجوم الحاصلة على رخصة تشغيل، مشيرا إلى أن زيارة القنصل جاءت للتأكد من الإجراءات الاحترازية المشددة ونقل صورة حقيقية إلى السوق الروسي.

وأضاف المانسترلى، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق"، أن القنصل أشادت بالإجراءات الاحترازية المطبقة في الفنادق على الطبيعة، وعايشت الخطوات الفعلية بدءً من دخول الفندق، واستلام الغرف، تناول الوجبات بالمطعم ودخول الشاطئ.

وأشادت القنصل فى نهاية الزيادة بالاحتياطات التى تتخذها الفنادق المصرية، وأن تكون الفنادق في الإسكندرية بهذا الشكل الاحترازي لاستقبال السياح والمصريين، ووعدت بنقل الصورة إلى السوق الروسي متمنية عودة السياحة الروسية بشكل قوي.