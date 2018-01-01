وزيرة الصحة: دار أحاديث عن فعالية أدوية في علاج كورونا بعد استخدام مصر لها بمدة لا تقل عن شهر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر وضعت بروتوكول علاجي منذ بداية أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه دار أحاديث عن فعالية أدوية في علاج كورونا بعد استخدام مصر لها بمدة لا تقل عن شهر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن مصر من أوائل الدول التي وضعت عقار «ديكساميثازون» في بروتوكولات علاج كورونا، فضلًا عن الحصول على عقار ريدميسيفر والنجاح في إنتاجه داخل مصر، لافتة إلى أن وزارة الصحة تحصل على عقار ريدميسيفر بحوالي 100 دولار.

ولفتت إلى أن تكلفة برنامج علاج فيروس سي في العالم تصل إلى 80 ألف دولار، مشيرة إلى أنه بعد التفاوض وصل سعر البرنامج في مصر إلى 700 جنيه فقط، وذلك خلال مبادرة «100 مليون صحة» لعلاج فيروس سي.

وتابعت: «الصناعة الوطنية اللي قدرت تعمل إخلاء لبلدها من فيروس سي، تقدر تصنع في شهور بسيطة أدوية تستخدم في علاج كورونا».