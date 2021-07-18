متحدث الري: انتهاء تأهيل 2138 كيلو مترا من الترع حتى الآن

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من تأهيل وتبطين 2138 كيلومترا من الترع حتى الآن، ويجري العمل على تنفيذ أطوال تبلغ 5745 كيلومترا، فضلا عن تدبير الاعتمادات المالية لـ350 كيلومترا أخرى تمهيدا لطرحها على المقاولين.

وقال غانم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن تبلغ 8233 كيلومترا، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتبطين الترع تم إطلاقه في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم اختيار مجموعة من الترع هي الأصعب، والتي بها مشكلات أكثر.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي في منتصف عام 2022 وتبلغ تكلفتها الإجمالية 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن هناك شقين في المنظومة المائية، وهما الترع والأرض الزراعية.. لافتا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضي الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.

ولفت إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي لتحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

يذكر أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.