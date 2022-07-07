شيرين تكشف عن تهديد حسام حبيب بقتلها: أهداني رصاصة

كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن تلقيها تهديد بالقتل من طليقها المطرب حسام حبيب.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "كنا قاعدين في الأوضة وبيطلع من الدرج العلبة اللي فيها الرصاص.. إداني رصاصة وقالي دي هدية مني ليكي".

وأضافت: "كان موجود في البيت وقتها لإن كان ورانا شغل في الاستوديو اللي في البيت.. أنا غلطت إني سمحت له يرجع البيت .. بتأسف للناس اللي أكيد حياتهم فيها حاجات أهم كتير من جوازتي السودة دي".

وتابعت: "أنا هتعب علشان أرجع تاني شيرين اللي أنا ضيعتها علشان خاطر حب للأسف عمره ما كان حب.. ده واحد مكنش عنده غير 3 كلمات مش بيقول غيرهم.. آيات المنافق ثلاث إذا اؤتمن خان وإذا تحدث كذب وإذا خاصم فجر.. أقسم بالله ما بيعمل غير الثلاثة دول".