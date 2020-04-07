النقابات الاسكندنافية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب للطيارين دام أسبوعين

أعلنت شركة الطيران السويدية (ساس) ونقابة الطيارين الاسكندنافيين، صباح اليوم الثلاثاء، أنهما توصلا إلى تسوية للنزاع بينهما على الأجور وذلك بعد أسبوعين من الإضرابات.



وقال أنكو فان دير فيرف، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: "يسعدني أن أبلغكم بأننا توصلنا الآن إلى اتفاق مع جميع نقابات الطيارين الأربع لشركة ساس الاسكندنافية وأن الإضراب قد انتهى".



وأضاف: "أخيرا، يمكننا استئناف العمليات العادية ونقل عملائنا جوا لتمضية عطلاتهم الصيفية التي طال انتظارها. ويؤسفني بشدة أن العديد من ركابنا قد تأثروا بهذا الإضراب".



ووفقا للبيان، أبرم الطرفان اتفاقيات مفاوضة جماعية جديدة لمدة خمس سنوات ونصف السنة.



وكان حوالي 900 من طياري شركة الطيران التابعة للدنمارك والنرويج والسويد قد نظموا إضرابا، بعد انهيار المحادثات التي ترمي إلى التوصل إلى اتفاق جماعي أوائل الشهر الجاري.



وكان لهذه الخطوة تأثير شديد على شركة (ساس) التي تعاني أصلا من ضائقة مالية، حسبما أفادت شركة الطيران الأسبوع الماضي.



وذكرت النقابات أن هذا يكلف شركة الطيران حوالي 90 مليون كرونر (12 مليون دولار) يوميا.



وقالت الشركة إن الإضربات تسببت في إلغاء آلاف الرحلات الجوية وكلفت الشركة نحو 100-130 مليون كرونة سويدية يوميا (9.6 مليون دولار إلى 12.5 مليون دولار).