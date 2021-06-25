مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنها بسبب وجبة كشري فاسدة بشبين القناطر

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وابنها إثر تناولهم وجبة طواجن فاسدة بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مستشفى الشاملة باستقباله ربة منزل متوفاة، وغصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من إحدى محلات الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن المتوفاة تدعى بدرية. ب،35سنة، مقيمة بالقشيش دائرة المركز وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها ويدعى إسماعيل. م 50 عامًا لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.