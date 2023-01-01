محافظ أسيوط يلتقي 666 معلما ومعلمة جدد مقبولين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، المعلمين الجدد من أبناء محافظة أسيوط والمقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم، حيث كان نصيب أسيوط منهم 666 معلما ومعلمة، خلال فترة تدريبهم قبل استلام مهام عملهم في المدارس، جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وبدأ اللقاء بالسلام الوطني، وترديد المحافظ والمعلمين للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، بعدها أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع المعلمين، وهنأ جميع المعلمين المقبولين في هذه المسابقة، وقال لهم: "عليكم دور ومسئولية كبيرة ورسالة سامية تجاه الطلاب يجب أن تؤدوها على أكمل وجه بكل أمانة وصدق".

وأكد محافظ أسيوط، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الارتقاء بمنظومة التعليم، من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية 2030، ومن هذا المنطلق يجري تنفيذ هذه المسابقة لتعيين معلمين جدد لدعم قطاع التعليم وفق خطة مرحلية، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح أن التعليم ليس وظيفة وإنما رسالة فهو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال والنشء وغرس الولاء والانتماء والقيم والأخلاق الحميدة بداخلهم، مشيرًا إلى أن المعلم يقع على عاتقه المسئولية الأولى في بناء، وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الأسرة للتشجيع المستمر للطلاب على تحصيل العلم والمعرفة.

ونوه بأن الأمم والشعوب لا تبني إلا بالتعليم فبدون المعلم لن يكون لدينا أطباء ولا مهندسين ولا علماء في شتى المجالات، موصيا بالجد والاجتهاد والأمانة في العمل؛ لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن أسيوط من أكثر 3 محافظات على مستوى الجمهورية، تبنى فيها مدارس، وعلى مدار 7 سنوات الماضية جرى بناء ما يقرب من 500 مدرسة، بإجمالي 7750 فصلا وبتكلفة إجمالية بلغت ملياري و286 ألف جنيه، والمدارس التي تم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بإجمالي 1227 فصلا دراسيا بتكلفة بلغت 430.2 مليون جنيه.

وكشف عن الجهود المبذولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، وزيادة أعداد الفصول والتي تعتبر هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول.

ومن جانبه، أوضح عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المعلمين المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بأسيوط، 666 معلما منهم 324 معلم فصل و342 معلم رياض أطفال.

وأكد أن الدولة أتاحت للمعلمين حقبة تدريبية على أعلى مستوى ليكون لديهم دراية بمهام عملهم الوظيفية، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الفنية في العملية التعليمية حيث جرى تدريب المعلمين الجدد تدريبات لياقة وتأهيل بالكلية الحربية بالقاهرة خلال الفترة الماضية، وسيتم تنفيذ تدريب تأهيل بالأكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة المقبلة.