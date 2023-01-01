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تشكيل حرس الحدود لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 7:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 7:54 م

أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الأهلي مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره حرس الحدود، على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الحدود لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: كريم عماد

الدفاع: أحمد أيمن – خالد سامي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

خط الوسط: محمد عبد الله – مصطفى جمال – أحمد فيلكس

الهجوم: حامد الجابري – فلانتين أودو – وجيه عبد الحكيم.


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