فعاليات ثقافية متنوعة بحضور طارق إمام وجلال برجس في معرض مكتبة الإسكندرية

تنظم اليوم السبت مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة الـ19 لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، لقاء مفتوحا للروائى طارق إمام فى قاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك فى السابعة 7 مساء حيث يلتقى مع قرائه حول أحدث أعماله وما جاء بها من أفكار وأحداث، والتعرف على أعماله الأدبية عن كثب، ومناقشة أفكاره الإبداعية، وطرح الأسئلة حول تجاربه الأدبية. ويقدم اللقاء الدكتور إيهاب بديوى.

وفى السياق ذاته، يلتقى الروائى الأردنى جلال برجس، غدا الأحد الموافق 21 يوليو فى تمام الساعة 7 مساء بجمهوره من قراء الإسكندرية فى فعاليتين متتاليتين، الأولى لقاء مفتوح فى معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، يديره د. خيرى دومة، فى قاعة اجتماعات C - مركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية. أما الفعالية الثانية فهى حفل توقيع وحوار مفتوح مع القراء فى مكتبة نقوش بالإسكندرية، الساعة 7 مساء، كتجربة ثقافية غنية فى إطار فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب 2024.

وتشارك دار الشروق فى معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب 2024، فى دورته الـ19، خلال الفترة ما بين 15 يوليو إلى 28 يوليو 2024، وذلك بمجموعة من أحدث وأهم إصدارات الدار من الكتب والروايات وقصص الأطفال واليافعين.

ويضم المعرض هذا العام 75 دار نشر مصرية وعربية، كما خُصص جناحًا للطفل يضم أكثر من عشر دور نشر متخصصة فى كتب الأطفال، وخُصص كذلك جناح لسور الأزبكية؛ والذى تعرض فيه الكتب القديمة والنادرة، وأعلن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تدشين «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة»، مشيرا إلى أنها جائزة عالمية وستكون المشاركة فى جائزة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة عن طريق «كود» على التليفون المحمول .

ويُقام على هامش المعرض برنامج ثقافى متكامل يقدم وجبة ثقافية دسمة تشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز المائة فعالية بين الندوات والمحاضرات، وورش العمل، والمؤتمرات، وتتنوع فى محاورها بين: التاريخ والأدب، والذكاء الاصطناعى والصناعات الإبداعية، والدراما المصرية، والكتابة بكل فنونها، والإعلام، والشباب، والمرأة، والطفل، والعلاقات المصرية الثقافية، والنشر. كما يركز البرنامج الثقافى هذا العام على عدد من المحاور وهى: الدراما المصرية، مصر بين التاريخ وبين الأدب، الذكاء الاصطناعى والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز ومبدعون، العلاقات المصرية الثقافية، ولقاءات مع شخصيات.