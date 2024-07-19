وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بالرد على الهجوم الصاروخي على تل أبيب

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بالرد على الصاروخ بعيد المدى الذي أطلق من اليمن وأصاب مبنى في وسط تل أبيب، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وحذر جالانت في بيان صدر عن مكتبه: "تسعى مؤسسة الدفاع على الفور لتعزيز جميع أنظمتها الدفاعية، وستنتقم من أي شخص يؤذي دولة إسرائيل أو يوجه الإرهاب نحوها".

ولقي شخص حتفه وأصيب ثمانية إثر انفجار قوي وقع بالقرب من أحد فروع السفارة الأمريكية في تل أبيب في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، وفقا لخدمة نجمة داوود الإسرائيلية للإنقاذ.

قالت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة، إنه وفقا لمعلوماتها، أطلق الصاروخ من اليمن.

وأعلنت القوات المسلحة اليمينية التابعة للحوثيين في اليمن في بيان عبر منصة (إكس) اليوم: "تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة، ما تسمى إسرائيليا /تل أبيب/ بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم /يافا/ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".

وورد أن المباني المحيطة تضررت.

وأشارت تقارير إعلامية، غير مؤكدة، إلى أن الانفجار ربما نجم عن هجوم بمسيرة.

وذكر المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي يحيى سريع في بيان متلفز إن الجماعة لديها "بنك أهداف" في إسرائيل وأن تل أبيب "منطقة غير آمنة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري، في بيان اليوم الجمعة، إن التحقيق الأولي يشير إلى أن الطائرة المسيرة التي انفجرت فوق تل أبيب كانت إيرانية تم تطويرها للطيران من اليمن إلى إسرائيل.

وقال هاجاري "نتصدى بنشاط للتهديد الذي تمثله الطائرات المسيرة . وحتى الآن، تم إطلاق العشرات منها من اليمن واعترضتها فرقة العمل الأمريكية وقواتنا الجوية"، بحسب صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "نحقق في سبب عدم رصد هذه المسيرة على أنها تشكل تهديدا". من جهة أخرى، قال مسؤول عسكري إسرائيلي بارز، لم يفصح عن اسمه، اليوم الجمعة: "هذا هجوم إرهابي يهدف إلى قتل المدنيين، وسوف نرد عليه"، دون أن يحدد متى، أو أين أو كيف، سيكون الرد، بحسب قناة أي نيوز 24 الإخبارية الإسرائيلية.