العثور على جثة شاب مشنوقًا بجوار أحد المصارف في الغربية

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مشنوقًا وملقاة بجوار أحد المصارف الزراعية بقرية كفر الحمام التابعة لدائرة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية.وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لشاب مشنوقًا وملقاة بجوار أحد المصارف الزراعية بقرية كفر الحمام التابعة لدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية، مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين وجود جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، ومقيم بقرية كفر عسكر. وكشفت التحريات الأولية أن سبب الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وقام على إثرها بشنق نفسه.

تم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى بسيون العام تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.