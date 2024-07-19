الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف فجر اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء المقاطعة.



وكتب سميرنوف في قناته على "تيلغرام": "أسقط مقاتلو دفاعاتنا الجوية ست طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء كورسك"، وأضاف لاحقا أنه تم إسقاط 5 مسيرات أخرى.



وكانت قد أعلنت الوزارة في وقت سابق، أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، واعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 33 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم واثنتين فوق مقاطعة بريانسك.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.