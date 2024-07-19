متظاهرون في روما يطالبون الحكومة الإيطالية بإنهاء اتفاقياتها مع إسرائيل

نظم مؤيدون لفلسطين في إيطاليا، مظاهرة أمام وزارة الخارجية بالعاصمة روما تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية"، مطالبين حكومتهم بإنهاء اتفاقياتها مع إسرائيل.

ووضع المشاركون في المظاهرة، صور الرضع والأطفال الذين قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية في مكان المظاهرة، ورفعوا أيديهم المطلية باللون الأحمر واتهموا الحكومة الإيطالية ورئيستها جورجيا ميلوني بالتواطؤ مع إسرائيل، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وطالب المتظاهرون الحكومة الإيطالية بإنهاء اتفاقياتها مع تل أبيب وعدم التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. معربين عن تضامنهم من خلال رفع الأعلام الفلسطينية وحمل اللافتات التي تعبر عن الدعم لفلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.