سيارة تدهس حشدا في لوس أنجلوس وتصيب أكثر من 20 شخصا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بإصابة أكثر من 20 شخصاً في لوس أنجلوس، بينهم 4 في حالة حرجة بعدما دهست سيارة حشداً، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة «رويترز».

وأعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس عن وجود عدد من المصابين، عقب ورود تقارير تفيد بأن سيارة مجهولة اصطدمت بأشخاص في شارع سانتا مونيكا، وفق صحيفة «ميرور».

وظهرت صور لفرق الطوارئ في موقع الحادث، بينما يعمل المحققون على كشف ملابسات الحادث.

ووردت أنباء عن وجود ما يصل إلى 4 أشخاص في حالة حرجة، كما ظهرت صور لمارة يساعدون المشاة المصابين بعد الحادث المروع.