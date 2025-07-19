ذكر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنه تم ترحيل أكثر من 9ر1 مليون مهاجر أفغاني من إيران وباكستان خلال الأشهر السبعة الماضية، مما دفع الأمم المتحدة إلى الدعوة إلى وقف عمليات الإعادة القسرية وغير الآمنة على الفور.

وأضاف تورك أنه تم إعادة أكثر من 5ر1 مليون شخص من إيران، بينما تم طرد أكثر من 300 ألف من باكستان، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وحذر من أن العديد من هؤلاء الذين تم ترحيلهم يواجهون مخاطر خطيرة من سوء المعاملة أو التعذيب أو الاعتقال التعسفي في أفغانستان ولا يتعين إعادتهم قسرا.

ودعا إلى وقف فوري لعمليات الترحيل ، مؤكدا على أن عودة المهاجرين يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة وتتماشى مع القانون الدولي.

وتابع تورك أن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية وحقوقية حادة ويواجه العائدون-سواء قسرا أو طوعا- التمييز والعنف والصعوبات الاقتصادية وانعدام فرص العمل.